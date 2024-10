США нанесли удары по 15 целям в Йемене

Американские военные нанесли удары в Йемене по 15 целям, связанным с мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".

"Силы CENTCOM нанесли сегодня удар по 15 целям, связанным с хуситами, на подконтрольной хуситам территории Йемена в районе 17:00 по времени Саны. Цели включали в себя наступательные вооружения", - говорится в публикации.

По информации командования, подобные меры "были приняты для обеспечения свободы навигации и безопасности международных вод для США, коалиции и торговых судов".