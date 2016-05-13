США и страны Европы и Африки проведут учения в Средиземном море

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ США и 10 стран Европы и Африки проведут военно-морские учения в Средиземном море с 17 по 27 мая.

Как передает Report, oб этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы шестого флота ВМС США.

"ВМС стран Северной Африки, Европы и США примут участие в 10-х учениях Phoenix Express, - отмечается в заявлении. - В число 11 стран-участниц войдут Алжир, Греция, Египет, Испания, Италия, Мавритания, Марокко, Мальта, Тунис, Турция и Соединенные Штаты. Учения пройдут 17-27 мая".





