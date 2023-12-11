США готовы принять новые меры против мятежников-хуситов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы принять все необходимые меры для защиты своих судов и персонала от атак мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы принять все необходимые меры для защиты своих судов и персонала от атак мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, была собрана группа, которую пытаются усилить, чтобы поспособствовать защите судоходства. Также американская сторона приняла санкционные меры против тех, кто пытается финансировать хуситов и их действия.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет обсуждать любые другие необходимые меры, чтобы защитить американский персонал, людей и судоходство.

Ранее первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что правительство США не исключает возможности нанесения ударов по повстанцам-хуситам, которые осуществляют свою деятельность на территории Йемена.