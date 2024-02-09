Спикер Палаты представителей назвал президента США лжецом: Его действия постыдны

Президент США Джо Байден использовал миграционный кризис в стране как разменную монету для достижения договоренностей с Конгрессом и месяцами вводил в заблуждение американский народ.
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Он отметил, что действия американского лидера "столь же постыдны, сколько и опасны".
"В течение нескольких месяцев президент и Белый дом утверждали, что им необходим новый закон, чтобы предпринимать какие-то действия на границе. Это было заведомо неправдой, и они знали об этом с самого начала. Они явно вводили в заблуждение американский народ, - написал Джонсон на своей странице в соцсети X. - Теперь очевидно, что президент держал границу открытой как разменную монету для Конгресса и лгал об этом в течение нескольких месяцев".
Джонсон напомнил, что моральная и юридическая ответственность за то, чтобы справиться с катастрофой на границе, лежит именно на главе государства. "Президент обладает достаточными полномочиями, чтобы остановить поток нелегальной миграции", - подчеркнул он.