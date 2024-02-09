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Спикер Палаты представителей назвал президента США лжецом: Его действия постыдны

Спикер Палаты представителей назвал президента США лжецом: Его действия постыдны Президент США Джо Байден использовал миграционный кризис в стране как разменную монету для достижения договоренностей с Конгрессом и месяцами вводил в заблуждение американский народ.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 05:36
Спикер Палаты представителей назвал президента США лжецом: Его действия постыдны

Президент США Джо Байден использовал миграционный кризис в стране как разменную монету для достижения договоренностей с Конгрессом и месяцами вводил в заблуждение американский народ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Он отметил, что действия американского лидера "столь же постыдны, сколько и опасны".

"В течение нескольких месяцев президент и Белый дом утверждали, что им необходим новый закон, чтобы предпринимать какие-то действия на границе. Это было заведомо неправдой, и они знали об этом с самого начала. Они явно вводили в заблуждение американский народ, - написал Джонсон на своей странице в соцсети X. - Теперь очевидно, что президент держал границу открытой как разменную монету для Конгресса и лгал об этом в течение нескольких месяцев".

Джонсон напомнил, что моральная и юридическая ответственность за то, чтобы справиться с катастрофой на границе, лежит именно на главе государства. "Президент обладает достаточными полномочиями, чтобы остановить поток нелегальной миграции", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Spiker Baydeni yalançı adlandırıb: “Onun hərəkətləri utancvericidir”

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