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    Спецназ США уничтожил на востоке Сирии главаря ИГ и захватил его жену

    По словам главы Пентагона Эштона Картера, спецоперация была проведена с санкции президента Барака Обамы

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Подразделение войск спецназначения США в ходе проведенной прошлой ночью операции на востоке Сирии уничтожили одного из главарей экстремистской группировки "Исламское государство" Абу ас- Сайяфа. Его жена захвачена в плен. Об этом сообщил в субботу глава Пентагона Эштон Картер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По его словам, целью спецоперации, которая была проведена с санкции президента Барака Обамы, был захват ас-Сайяфа. Он оказал сопротивление американским спецназовцам и был убит.

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