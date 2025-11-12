Создается Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет.

Как сообщает Report, cоответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"В целях дальнейшего расширения и укрепления взаимовыгодных торгово-инвестиционных и коммерческих отношений между Узбекистаном и США, а также качественного улучшения деловой среды и поддержки предпринимательской деятельности, организации эффективной работы в этом направлении в ходе визита президента Республики Узбекистан 4–6 ноября 2025 года в США в рамках саммита "С5+1" достигнута договоренность о создании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета под сопредседательством руководителя Администрации президента Узбекистана с узбекской стороны и представителя президента США по согласованию с американской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.