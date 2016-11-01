Сотрудница CNN уволена за предоставление Клинтон вопросов дебатов

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Телеканал CNN расторг контракт со своей бывшей сотрудницей Донной Бразил, летом назначенной на пост временного председателя Национального комитета Демократической партии США.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Причиной увольнения стало то, что Донна подсказала кандидату в президенты Хиллари Клинтон вопросы, которые предполагалось задать в ходе дебатов с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом.

«Нам очень неловко в связи с тем, что мы узнали о ее взаимодействии с Клинтон, когда она была сотрудником CNN», — подчеркивается в сообщении.

Телеканал добавил, что никогда не предоставлял Бразил доступа к каким-либо вопросам, подготовительным материалам, списку участников, справочной информации.

О её связях с предвыборным штабом демократов стало известно после публикации WikiLeaks очередной порции писем Подесты.