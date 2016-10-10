Состояние короля Таиланда оценивается как нестабильное после гемодиализа

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Врачи оценивают состояние 88-летнего короля Таиланда Рамы IX (Пхумипона Адулъядета) как нестабильное после проведенного гемодиализа.

Как передает Report, об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление королевского дворца.

Как сообщает издание, в субботу королю провели процедуру по очистке крови от токсинов, ненужных солей и жидкостей, вследствие чего его кровеносное давление резко упало. Врачи ввели монарху необходимые лекарственные препараты и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Команда врачей пристально следит за его симптомами и тщательно проводит необходимое лечение, так как общие симптомы его болезни все еще нестабильны", — говорится в заявлении королевского дворца.

Король Таиланда царствует дольше всех монархов мира, он вступил на престол в 1946 году. В Таиланде монарх пользуется непререкаемым авторитетом и огромным уважением населения не только за свой монарший статус, но и за постоянную работу на благо народа страны.

С сентября 2009 года монарх с небольшими перерывами постоянно живет в специальных апартаментах в больнице Сирират в Бангкоке, находясь под 24-часовым наблюдением врачей. Тысячи людей ежемесячно в специально назначенные дни приезжают со всей страны в больницу, молятся за здоровье короля и оставляют записи в книге добрых пожеланий монарху. Бюро королевского двора выпускает регулярный бюллетень здоровья короля.