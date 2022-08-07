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СМИ заявляют о срыве установления режима прекращения огня из-за "Исламского джихада"

СМИ заявляют о срыве установления режима прекращения огня из-за "Исламского джихада" Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки "Исламский джихад" к Египту предоставить ей ряд гарантий.
Другие страны
7 августа 2022 г. 22:19
СМИ заявляют о срыве установления режима прекращения огня из-за Исламского джихада

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки "Исламский джихад" к Египту предоставить ей ряд гарантий.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье вечером телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, "Исламский джихад" требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии.

Также сообщается, что Египет продолжает поддерживать контакты с противоборствующими сторонами в целях сдерживания ситуации и прекращения эскалации.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на палестинского чиновника, что перемирие в секторе Газа, предположительно, должно было вступить в силу в 20:00 в воскресенье.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qəzzada "İslami Cihad"a görə atəşkəs əldə olunmayıb

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