СМИ: ВВС Израиля развернули над Сирией летевший из Ирана самолет c оружием для "Хезболлах"

Истребители ВВС Израиля заставили изменить курс в небе над Сирией следовавший из Ирана самолет, на борту которого якобы находилось вооружение для ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report , c таким утверждением выступило издание The Times of Israel.

По информации его источников, инцидент произошел в сирийском небе в ночь на 1 декабря. Согласно изложенной ими версии, у израильской стороны возникли подозрения, что на борту летящего из Ирана лайнера было оружие, предназначенное для формирований "Хезболлах".

Израильские истребители в связи с этим приблизились к иранскому воздушному судну, летевшему над Сирией, и приказали ему развернуться. Экипаж самолета вскоре выполнил это указание, отмечает издание.

The Times of Israel указывает, что это не первый случай, когда израильские военные заставляют иранские самолеты разворачиваться, подозревая наличие на их борту военных грузов для "Хезболлах". Подобные случаи в последние месяцы происходили как в небе над Сирией, так и в воздушном пространстве соседнего Ирака, пишет газета.