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    СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Россию после инаугурации

    Визит Трампа до инаугурации могут расценить как подрыв нынешней политики

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп приедет в Россию с визитом после инаугурации.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в Республиканской партии США.

    "После некоторых совещаний внутри команды было принято решение повременить с визитом. Он будет готовиться уже после вступления в должность президента Трампа", — приводит газета слова источника.

    По мнению издателя американского журнала The National Interest Дмитрия Саймса, визит Трампа до инаугурации могут расценить как "подрыв нынешней политики" и стремление вести международные переговоры "за спиной администрации Барака Обамы", пишет издание.

    По словам источника "Известий", избранный президент США не знал о возобновлении операции ВКС в Сирии. Сейчас между Кремлем и командой Трампа нет "никаких серьезных контактов", заявил источник.

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