СМИ: Сирийские войска перешли в контрнаступление под Алеппо

Части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" , которые захватили свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо (360 км от Дамаска), являющегося административным центром од

Части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" , которые захватили свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо (360 км от Дамаска), являющегося административным центром одноименной провинции.

Как передает Report , об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen .

По его информации, правительственные силы в ходе проведенной операции освободили город Эль-Бакум. Ранее в Алеппо были переброшены воинские подкрепления из других районов Сирии. Было перекрыто движение по международной автотрассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо, из-за угрозы вооруженных вылазок со стороны бандформирований.

Террористы из "Джебхат ан-Нусры" и союзных с ней радикальных группировок в ходе вероломного нападения 27 ноября приблизились на опасное расстояние к Алеппо и заняли несколько выгодных позиций в 7-10 км от города. Потоки беженцев из предместий Джамиат-эз-Захра, Дждейда, Эз-Зарба и Эль-Мансура устремились в сирийскую северную столицу, которая была освобождена от незаконных вооруженных формирований в 2016 году.

На нескольких участках фронта в окрестностях Алеппо правительственным силам удалось сдержать продвижение противника, он понес потери, ликвидированы несколько сотен боевиков. Банды террористов пытались прорваться к городу со стороны Анадана, Атариба, Хайяна и Харейтана, они атаковали международный аэропорт в Нейрабе.