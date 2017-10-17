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    СМИ: от массового отравления в Братске пострадали 80 школьников

    Сразу у двоих работников пищеблока нет допуска к работе© http://pravdapfo.ru/

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Братске 80 школьников не смогли посетить занятия в понедельник. Вероятно, дети пострадали от массового отравления.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Отмечается, что заболевание подтверждено у 36 человек, считая сотрудников пищеблока и преподавателя. У детей и рабочих был выявлен норовирус.

    "В ходе эпидемиологического расследования в образовательном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Не организовано медицинское обслуживание учащихся, дезинфекция не проводится. Также отсутствует контроль за питанием детей", - рассказали представители Роспотребнадзора Иркутской области.

    Отмечается, что рацион школьников не соответствует меню, а сразу у двоих работников пищеблока нет допуска к работе.

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