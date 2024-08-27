СМИ: Омский НПЗ лишился половины мощностей после взрыва

Взрыв, произошедший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия по переработке нефти.

Взрыв, произошедший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия по переработке нефти.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, взрыв на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих предприятий - "Газпромнефть-ОНПЗ" вывел из строя первоначальную установку переработки нефти АВТ-11.

Другой первичный блок, CDU-10, уже простаивал из-за пожара в начале августа. АВТ-10 и АВТ-11 имеют производственную мощность около 8,6 млн тонн в год каждый.

Как отмечает агентство, причина пожара пока неясна. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников.

Напомним, 26 августа, на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что взрыв было слышно в нескольких районах города.