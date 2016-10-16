СМИ: на западе Франции обрушившийся балкон унес жизни четырех человек

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли, еще 11 получили ранения в результате обрушения балкона в жилом доме на западе Франции.

Как передает Report, об этом об этом сообщил RIANovosti.

По данным издания Ouest-France, инцидент произошел в центре города Анже французского департамента Мен и Луара. Сообщается, что в момент обрушения балкона четвертого этажа на нем находились 15 студентов, праздновавших новоселье. В результате были также разрушены балконы третьего и второго этажей. Конструкция обвалилась во внутренний двор дома.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. По факту обрушения балкона было начато следствие. Жилое здание было построено в 2000 году, пишет газета.