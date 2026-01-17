СМИ: Карни принял предложение Трампа войти в "Совета мира" по Газе

Премьер-министр Канады Марк Карни принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на неназваного чиновника.

По его словам, что Карни принял приглашение присоединиться к "Совету мира" Трампа. Премьер Канады, завершивший визит в Китай, в субботу отправляется в Катар. Далее он примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 19-23 января.

Согласно заявлению, распространенному в пятницу пресс-службой Белого дома, в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и зампомощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.