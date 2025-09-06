СМИ: Израильские военные зачистили два поселка в Эль-Кунейтре

Механизированный патруль израильской армии вторгся на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провел зачистку в населенных пунктах Бир-Аджам и Брейга.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, в ходе проведения операции в небе над поселками барражировали израильские беспилотники. Сведений о задержании граждан, подозреваемых в связях с радикальными группировками, не поступило.

Ранее в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. Президент арабской республики Ахмед аш-Шараа сообщил 24 августа о достигнутом прогрессе на пути к выработке двусторонних договоренностей по мерам безопасности. По его словам, власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра.