    • 06 сентября, 2025
    • 20:54
    СМИ: Израильские военные зачистили два поселка в Эль-Кунейтре

    Механизированный патруль израильской армии вторгся на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провел зачистку в населенных пунктах Бир-Аджам и Брейга.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

    По его информации, в ходе проведения операции в небе над поселками барражировали израильские беспилотники. Сведений о задержании граждан, подозреваемых в связях с радикальными группировками, не поступило.

    Ранее в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. Президент арабской республики Ахмед аш-Шараа сообщил 24 августа о достигнутом прогрессе на пути к выработке двусторонних договоренностей по мерам безопасности. По его словам, власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра.

