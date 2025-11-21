СМИ: ЕС намерен вынести официальное предупреждение Италии из-за "золотых полномочий"
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 12:40
Брюссель намерен направить официальное предупреждение Риму в связи с опасениями, что правила Италии о "золотых полномочиях" могут нарушать законодательство Европейского союза.
Как передает Report, об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что Евросоюз готов направить Италии уведомительное письмо, которое ознаменует официальное начало процедуры расследования возможного нарушения.
"Золотые полномочия" направлены на защиту национальных интересов в стратегических секторах, таких как оборона и телекоммуникации. Италия - одна из стран ЕС, применивших это законодательство к банковскому сектору.
Последние новости
13:33
В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридореЛитература
13:30
Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государствВнешняя политика
13:27
Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакцийМедиа
13:26
Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
13:23
В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школыДругие страны
13:23
Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выраженииФинансы
13:22
Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего годаМилли Меджлис
13:19
Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпохуВнешняя политика
13:16