СМИ: ЕС намерен вынести официальное предупреждение Италии из-за "золотых полномочий"

Брюссель намерен направить официальное предупреждение Риму в связи с опасениями, что правила Италии о "золотых полномочиях" могут нарушать законодательство Европейского союза.

Как передает Report, об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Евросоюз готов направить Италии уведомительное письмо, которое ознаменует официальное начало процедуры расследования возможного нарушения.

"Золотые полномочия" направлены на защиту национальных интересов в стратегических секторах, таких как оборона и телекоммуникации. Италия - одна из стран ЕС, применивших это законодательство к банковскому сектору.