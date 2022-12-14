Службы безопасности Европарламента опечатали 10 офисов в Страсбурге

Около 10 офисов Европарламента (ЕП) были опечатаны в Страсбурге службами безопасности ЕП в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, которое привело к аресту заместителя главы законодательного органа Евы Кайли и

Около 10 офисов Европарламента (ЕП) были опечатаны в Страсбурге службами безопасности ЕП в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, которое привело к аресту заместителя главы законодательного органа Евы Кайли и еще трех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, страсбургский офис помощника итальянского депутата Европарламента Пьетро Бартоло также был опечатан и закрыт.

В деле, которое уже назвали в СМИ "Катар-гейтом", депутаты, оказывающие влияние на решения Европейского парламента в преддверии подготовки ЧМ в Катаре, подозреваются в получении крупных денежных сумм или значительных подарков, сообщила прокуратура.

Между тем заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас отверг любые связи с коррупционным скандалом в своем первом публичном выступлении после начала кризиса, информирует Politico.