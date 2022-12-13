Депутаты Европарламента поддержали увольнение Кайли из-за скандала с коррупцией

Депутаты Европейского парламента (ЕП) 13 декабря на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством проголосовали за увольнение вице-президента ЕП Евы Кайли на фоне крупного коррупционного скандала.

Депутаты Европейского парламента (ЕП) 13 декабря на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством проголосовали за увольнение вице-президента ЕП Евы Кайли на фоне крупного коррупционного скандала.

Как передает Report, трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

За прекращение полномочий Кайли, которая подозревается в коррупции и отмывании денег, проголосовали 625 парламентариев. Против такого решения выступил всего один депутат, воздержались двое.

Отметим, что 11 декабря стало известно, что зампредседателя ЕП, греческого политика Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение лишить Кайли полномочий своего заместителя, и заявляла, что будет проведено внутреннее расследование.