О нас

Депутаты Европарламента поддержали увольнение Кайли из-за скандала с коррупцией

Депутаты Европарламента поддержали увольнение Кайли из-за скандала с коррупцией Депутаты Европейского парламента (ЕП) 13 декабря на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством проголосовали за увольнение вице-президента ЕП Евы Кайли на фоне крупного коррупционного скандала.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 15:42

Депутаты Европейского парламента (ЕП) 13 декабря на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством проголосовали за увольнение вице-президента ЕП Евы Кайли на фоне крупного коррупционного скандала.

Как передает Report, трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

За прекращение полномочий Кайли, которая подозревается в коррупции и отмывании денег, проголосовали 625 парламентариев. Против такого решения выступил всего один депутат, воздержались двое.

Отметим, что 11 декабря стало известно, что зампредседателя ЕП, греческого политика Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение лишить Кайли полномочий своего заместителя, и заявляла, что будет проведено внутреннее расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi