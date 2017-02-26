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    Силовики ликвидировали двух командиров "Талибан" в центральной части Афганистана

    В ходе операции были изъяты оружие и боеприпасы, а также мотоциклы, принадлежавшие боевикам

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Силовики ликвидировали двух командиров радикального движения "Талибан" в провинции Лагар в центральной части Афганистана.

    Как передает Report, об этом сoобшает агентство Пажвак со ссылкой на местных чиновников.

    Операция проводилась в ночь на воскресенье. Силы специального назначения ликвидировали двух командиров "Талибана" — Квари Муджахеда и Муллу Бариали, а также задержали семерых боевиков радикального движения.

    В ходе операции были изъяты оружие и боеприпасы, а также мотоциклы, принадлежавшие боевикам.

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