Силовики ликвидировали двух командиров "Талибан" в центральной части Афганистана

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Силовики ликвидировали двух командиров радикального движения "Талибан" в провинции Лагар в центральной части Афганистана.

Как передает Report, об этом сoобшает агентство Пажвак со ссылкой на местных чиновников.

Операция проводилась в ночь на воскресенье. Силы специального назначения ликвидировали двух командиров "Талибана" — Квари Муджахеда и Муллу Бариали, а также задержали семерых боевиков радикального движения.

В ходе операции были изъяты оружие и боеприпасы, а также мотоциклы, принадлежавшие боевикам.