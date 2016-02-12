Шеф ЦРУ подтвердил использование боевиками ИГИЛ химического оружия

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Джон Бреннан сообщил, что, по данным американской разведки, боевики "ИГИЛ" имеют возможности для производства и уже применяли в Сирии и Ираке химическое оружие, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы располагаем несколькими примерами того, как ИГИЛ применяла химическое оружие на полях сражений", - сказал шеф американской разведслужбы телеканалу CBS.

По его словам, "есть сообщения, что у ИГИЛ есть доступ к химическому производству и боеприпасам, которые они могут использовать".

Дж.Бреннан предупредил, что ИГИЛ могут попытаться наладить экспорт химоружия на Запад для получения финансовых средств.

"Думаю, что потенциально такая возможность существует. Именно поэтому важно пресекать различные транспортные линии и маршруты контрабанды, которые они используют", - сказал он.