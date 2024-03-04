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Шахбаз Шариф принес присягу в качестве премьер-министра Пакистана

Шахбаз Шариф принес присягу в качестве премьер-министра Пакистана Председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф принес присягу в качестве нового, 24-го премьер-министра Пакистана.
Другие страны
4 марта 2024 г. 16:29
Шахбаз Шариф принес присягу в качестве премьер-министра Пакистана

Председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф принес присягу в качестве нового, 24-го премьер-министра Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Накануне за него проголосовал 201 из 336 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента). Оппонент Шарифа в борьбе за пост главы правительства Пакистана, генсек партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания в качестве независимого кандидата, набрал 92 голоса.

Шариф возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года. Его предшественник, председатель Движения за справедливость Имран Хан был смещен с должности главы кабмина в результате вотума недоверия в парламенте.

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Версия на английском языке Shahbaz Sharif takes oath as 24th prime minister of Pakistan
Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif Pakistanın yeni Baş naziri kimi and içib

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