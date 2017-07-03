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    Саудовского журналиста наказали за то, что он перехвалил короля

    Журналист был наказан по просьбе самого монарха© BBC.com

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Колумниста одной из саудовских газет временно отстранили от работы из-за того, что он использовал по отношению к королю страны Салману Сауду эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно имя Аллаха. Журналист был наказан по просьбе самого монарха, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Журналист газеты "Аль-Джазира" использовал по отношению к королю эпитеты "аль-халим" ("кроткий") и "шадид аль-икаб" ("суровый в наказании").

    Эпитет "аль-халим" в исламе считается одним из 99 имен Аллаха, "шадид аль-икаб" хотя и не входит в этот список, но считается традиционным эпитетом, описывающим божество. И тот, и другой эпитет по исламской этике крайне нежелательно применять к людям.

    Саудовская газета "аль-Джазира" не имеет отношения к одноименному катарскому телеканалу и медиахолдингу.

    Как сообщают местные СМИ, хвалебным текстом возмутился сам король Салман. Он поделился своим недовольством с министром информации и колумниста отстранили от работы.

    2 июля газета "Аль-Джазира" опубликовала извинение, в котором говорится, что несмотря "на все блага, которыми Аллах одарил короля Салмана", использование по отношению к нему божественных эпитетов недопустимо.

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