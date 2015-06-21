Саудовский МИД рекомендует подданным не заходить на портал WikiLeaks

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ МИД Саудовской Аравии настоятельно рекомендовал подданным королевства не заходить на портал WikiLeaks, выложивший в пятницу более 70 тысяч документов ведомства, в том числе засекреченных, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Среди документов — засекреченная переписка МИД страны с посольствами королевства по всему миру. В архиве также присутствуют отчеты различных государственных институтов Саудовской Аравии, в том числе МВД и службы разведки. Эта часть документов - первая партия из примерно полумиллиона полученных порталом документов.

"Сторонись посещать ресурсы для того, чтобы найти какую-либо подвергшуюся утечке информацию и документы, которые вполне могут оказаться несоответствующими действительности и преследующими цель нанести урон безопасности родины", — говорится в обращении к подданным страны, опубликованном в субботу в официальном Twitter саудовского МИД.