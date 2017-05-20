С 17 октября 2016 года Мосул покинули 700 тыс. человек

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ С начала операции по освобождению иракского Мосула от террористов ИГ свои дома были вынуждены покинуть 700 тысяч мирных жителей.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu,об этом сoобщил на пресс-конференции в офисе ООН в Женеве представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ираке Питер Хоукинс.

По его словам, ожидается, что до конца операции свои дома покинут еще 200 тысяч человек.

По словам представителя ЮНИСЕФ, осада западных районов Мосула продолжается, и число мирных жителей, покинувших эти районы, уже приблизилось к 500 тысячам человек.

«Ранее восточные кварталы Мосула покинули 200 тысяч мирных жителей. Таким образом, с начала операции по освобождению Мосула от ИГ город в общей сложности покинули около 700 тысяч человек»,- проинформировал он.