Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГ из акватории Средиземного моря

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламского государства" в районе сирийской Пальмиры. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в минобороны РФ.

Отмечается, что все ракеты достигли своих целей.

По данным минобороны России, информация о предстоящих пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля.