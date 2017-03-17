Режим ЧП во Франции продлен до 14 июля

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Франсуа Олланд заявил что режим чрезвычайного положения во Франции будет сохранен как минимум до 14 июля, дня национального праздника.

Как передает Report, об этом сoобшил RFI.

Заявление президента стало ответом на выступление министра юстиции, который сказал накануне, что ЧП уже можно отменить.

«Мы создали условия для выхода страны из состояния чрезвычайного положения», — заявил министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас в среду, 15 марта. Он отметил, что отмену ЧП, вероятно, можно было бы совместить с окончанием парламентских выборов, которые пройдут 11 и 18 июня.

Однако президент Франсуа Олланд в четверг в интервью изданию «La Provence» исключил возможность досрочного прекращения режима ЧП до празднования Дня взятия Бастилии.

Он отметил, что решение о том, продлевать ли ЧП после этого дня, примет уже новый парламент и новое правительство.