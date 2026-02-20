Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Reuters: США могут нанести точечные удары по Ирану

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 21:41
    США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

    "Cреди вариантов рассматривается, в частности, нанесение ударов по отдельным лицам и даже попытка смены режима в Тегеране в случае приказа со стороны президента [США] Дональда Трампа", - утверждается в публикации.

    Собеседники агентства не стали раскрывать, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил.

    В материале отмечается, что планирование возможной атаки находится на продвинутой стадии.

    Лента новостей