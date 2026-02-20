Reuters: США могут нанести точечные удары по Ирану
- 20 февраля, 2026
- 21:41
США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа американских чиновников.
"Cреди вариантов рассматривается, в частности, нанесение ударов по отдельным лицам и даже попытка смены режима в Тегеране в случае приказа со стороны президента [США] Дональда Трампа", - утверждается в публикации.
Собеседники агентства не стали раскрывать, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил.
В материале отмечается, что планирование возможной атаки находится на продвинутой стадии.
