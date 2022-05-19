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Queen и Дайана Росс выступят на концерте по случаю 70-летия правления Елизаветы II

Queen и Дайана Росс выступят на концерте по случаю 70-летия правления Елизаветы II Рок-группа Queen, американская соул-певица Дайана Росс и Сэм Райдер, представлявший Великобританию на конкурсе "Евровидение-2022", станут главными звездами музыкального мини-фестиваля, приуроченного к 70-летнему юбилею правления королевы Великобритании Ел
Другие страны
19 мая 2022 г. 15:52
Queen и Дайана Росс выступят на концерте по случаю 70-летия правления Елизаветы II

Рок-группа Queen, американская соул-певица Дайана Росс и Сэм Райдер, представлявший Великобританию на конкурсе "Евровидение-2022", станут главными звездами музыкального мини-фестиваля, приуроченного к 70-летнему юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, программу мероприятия, которое состоится 4 июня в центре Лондона, огласила в четверг вещательная корпорация BBC.

Перед 22 тыс. зрителей, которые соберутся у Букингемского дворца, выступят также британско-шведская певица Мейбел, американская исполнительница Алиша Киз, итальянский тенор Андреа Бочелли, немецкий композитор Ханс Циммер и другие известные музыканты. Кроме того, на сцене будут исполнены музыкально-хореографические номера, придуманные композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. В ходе двухчасовой программы прозвучит также заранее записанное выступление Элтона Джона, который, по данным BBC, не сможет лично присутствовать на концерте из-за плотного расписания своего европейского гастрольного тура. Ожидается, что в ходе фестиваля Ее Величество поздравят писатель Стивен Фрай, телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо, экс-капитан футбольной сборной Англии Дэвид Бекхэм и теннисистка Эмма Радукану.

Группа Queen, которая будет выступать вместе с американским певцом Адамом Ламбертом в качестве вокалиста, откроет субботний концерт. В 2002 году, когда Соединенное Королевство отмечало 50-летие восшествия Елизаветы II на британский престол, участник Queen Брайан Мэй исполнил на электрогитаре государственный гимн Великобритании "Боже, храни королеву!", стоя на крыше Букингемского дворца. Знаменитый гитарист намекнул на то, что на этот раз зрителей может ждать еще более впечатляющий номер.

Закрывать концерт будет выступление 78-летняя Росс, которая уже полтора десятка лет не давала концертов в Соединенном Королевстве.

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