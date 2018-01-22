Пучдемон отправился в Данию, несмотря на предупреждения испанской прокуратуры

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон отправился из Бельгии в Данию, чтобы принять участие в сегодняшней конференции в Копенгагенском университете, посвященной политическому будущему испанского региона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

К.Пучдемон впервые покинул Бельгию с момента, как уехал туда в конце октября прошлого года. Политик пошел на такой шаг, несмотря на то, что испанская прокуратура обещала попросить Верховный суд страны выдать европейский ордер на его арест, если он отправится в Данию.

Ожидается, что экс-лидер Каталонии будет обсуждать будущее испанского региона с профессором европейских исследований Копенгагенского университета, экспертом по международному праву Марлене Винд и профессором политологии того же вуза Кристианом Ростбёллом.

Напомним, что на территории Испании продолжает действовать ордер на арест бывшего каталонского лидера. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут немедленно задержать.