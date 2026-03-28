    Протестующие вышли на марш в Лондоне против усиления правых политических сил

    Десятки тысяч протестующих в субботу вышли на улицы центра Лондона, приняв участие в акции "Марш, чтобы остановить ультраправых".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что многие участники выступали против правой партии Reform UK, связанной с одним из главных сторонников Brexit Найджелом Фараджем. Согласно опросам, эта партия сейчас лидирует по уровню поддержки.

    Поддержанная профсоюзами и группами гражданского общества, демонстрация, организованная альянсом Together Alliance, по всей видимости, стала одной из крупнейших в британской столице за последние годы. По словам представителя полиции, ожидалось участие около 30 тысяч человек.

    Помимо плакатов против Reform UK и ее антииммиграционной позиции, некоторые участники несли иранские флаги, а также пропалестинские флаги и транспаранты. Марш должен был завершиться неподалеку от здания британского парламента.

    Отметим, что согласно опросам общественного мнения, Reform UK опережает Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера, а также другие традиционные британские партии. В субботней акции также принял участие Зак Полански - лидер Партии зеленых, которая также бросает вызов лейбористам.

