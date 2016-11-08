Президент Венесуэлы назвал избирательную систему США "средневековой"

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ США располагают устаревшей избирательной системой, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как передает Report, об этом он заявил в своей радиопередаче "Час сальсы" на радиостанции Radio Miraflores.

"Не народ выбирает президента, а более 500 человек, выборщиков, которые и выбирают главу государства, - указал Мадуро. - У них средневековая избирательная система". Глава южноамериканского государства отказался давать свою оценку кандидатам на пост главы Белого дома - Хиллари Клинтон и Дональду Трампу, - мотивировав это тем, что Венесуэла "не вмешивается во внутренние дела США".