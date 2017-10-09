Президент Турции прибыл в Украину

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
В рамках визита турецкий глава намерен принять участие в Стратегическом совете высокого уровня между Украиной и Турцией в Киеве.
Планируются встречи с президентом П.Порошенко в формате тет-а-тет, а также со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и премьером-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Стороны намерены обсудить пути сотрудничества с целью углубления отношения стратегического характера, а также ситуацию вокруг Крыма и положение крымских татар.
По итогам визита Р.Эрдогана планируется подписать ряд документов.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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