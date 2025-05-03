Президент Сербии Вучич прервал визит в США из-за болезни

Президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо в ходе визита во Флориду и решил досрочно прервать поездку.

Президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо в ходе визита во Флориду и решил досрочно прервать поездку.

Как передает Report, об этом сообщает сербская телекомпания РТС.

После консультации с врачами он отменил все запланированные встречи в США и направился обратно в Белград.

В ходе визита Вучичу удалось провести переговоры с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а также с бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США. Однако встреча с президентом США Дональдом Трампом так и не состоялась. Администрация Вучича пока не дала официальных комментариев касательно причин ухудшения его самочувствия и состояния здоровья.