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    Президент Колумбии отозвал посла страны в Венесуэле

    Колумбийские власти пока не хотят назначать нового посла страны в Каракас

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла в Венесуэле Рикардо Лосано и перевел его в другую страну. Лосано назначен послом в Коста-Рике.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала глава МИД страны Мария Анхела Ольгин.

    Сообщается, что в связи со сложными отношениями между государствами, колумбийские власти пока не хотят назначать нового посла страны в Каракас. Колумбию в Венесуэле представляет поверенный в делах Херман Кастаньеда.

    Ранее стало известно, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.

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