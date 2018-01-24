Президент Колумбии отозвал посла страны в Венесуэле

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла в Венесуэле Рикардо Лосано и перевел его в другую страну. Лосано назначен послом в Коста-Рике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала глава МИД страны Мария Анхела Ольгин.

Сообщается, что в связи со сложными отношениями между государствами, колумбийские власти пока не хотят назначать нового посла страны в Каракас. Колумбию в Венесуэле представляет поверенный в делах Херман Кастаньеда.

Ранее стало известно, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.