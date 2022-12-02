Премьер Японии не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ

Сейчас я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией.

Сейчас я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе дебатов в парламенте заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В своей речи Кисида отметил, что положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным.

"Тем не менее мы продолжим твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - подчеркнул японский премьер.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.