Премьер-министра Японии пригласили в Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге в Токио.

Приглашение было передано главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком послу Японии в среду.

"Япония поддерживает граждан Украины... и предпринимает соответствующие шаги в качестве председателя G7 в этом году", - сказал Мацуно.

На следующей неделе Кисида посетит страны-члены "Большой семерки", в том числе Францию, Италию, Британию, Канаду и США. Турне пройдет незадолго до майского саммита G7 в Хиросиме.

Ранее на этой неделе газета Nikkei сообщила, что Япония намерена пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского.