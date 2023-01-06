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Премьер-министра Японии пригласили в Украину

Премьер-министра Японии пригласили в Украину Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину.
Другие страны
6 января 2023 г. 09:23
Премьер-министра Японии пригласили в Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге в Токио.

Приглашение было передано главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком послу Японии в среду.

"Япония поддерживает граждан Украины... и предпринимает соответствующие шаги в качестве председателя G7 в этом году", - сказал Мацуно.

На следующей неделе Кисида посетит страны-члены "Большой семерки", в том числе Францию, Италию, Британию, Канаду и США. Турне пройдет незадолго до майского саммита G7 в Хиросиме.

Ранее на этой неделе газета Nikkei сообщила, что Япония намерена пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского.

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Версия на английском языке Prime Minister of Japan invited to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri Ukraynaya dəvət olunub

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