 Наверх

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

​Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Глава украинского правительства Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".

В данный момент парламентская фракция партии "Слуга народа" проводит заседание, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. По словам присутствующего на этом заседании депутата Александра Качуры, глава государства предложил назначить на пост председателя правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля. "Президент внес предложение назначить новым премьером Шмыгаля", - написал он в Telegram-канале.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!