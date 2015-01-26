​Премьер Греции признал поражение на выборах в парламент

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава правоцентристской партии "Новая демократия", премьер-министр Греции Антонис Самарас признал свое поражение на выборах в парламент и поздравил с победой лидера леворадикальной партии "Сириза" Алексиса Ципраса.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Самарас во время телевизионного выступления.
"Греческий народ сказал свое слово, и мы уважаем его решение", — заявил он.
Самарас пообещал, что его партия будет играть решающую роль в парламенте и продолжит европейский курс.
В ходе телефонного разговора с Самарасом Ципрас заметил, что в политике случаются радостные и печальные моменты.
"Сириза", по последним подсчетам, набирает на выборах около 36 процентов голосов, "Новая демократия" — чуть более 28 процентов. Эксперты прогнозируют, что леворадикалы получат на девять мест больше в греческом парламенте (всего в нем 300 мест), чем правоцентристы.
News DepartmentАвтор новости
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