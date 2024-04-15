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Представители США и Южной Кореи обсудили альтернативы группе ООН по санкциям против КНДР

Представители США и Южной Кореи обсудили альтернативы группе ООН по санкциям против КНДР Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудили предложения по созданию механизма для наблюдения за исполнением санкций ООН против КНДР.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 16:01
Представители США и Южной Кореи обсудили альтернативы группе ООН по санкциям против КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудили предложения по созданию механизма для наблюдения за исполнением санкций ООН против КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Министр и постпред выразили глубокое разочарование из-за блокировки продления мандата группы экспертов комитета по санкциям ООН против Северной Кореи в связи с применением Россией права вето. Они проконсультировались относительно различных предложений по созданию нового механизма для мониторинга выполнения санкций против Северной Кореи", - заявили в Сеуле. Томас-Гринфилд 14 апреля прибыла на юг Корейского полуострова.

МИД Южной Кореи также отметил, что стороны обсудили сотрудничество Республики Корея, США и Японии в Совете Безопасности ООН, удары Ирана по Израилю, ситуацию на Украине и в Мьянме.

Американского постпреда также принял министр обороны Республики Корея Син Вон Сик. "Томас-Гринфилд рассказала, что США занимаются подготовкой альтернатив для того, чтобы не прекратилось поступление заслуживающих доверия отчетов о нарушении санкций против Северной Кореи, она выразила надежду на тесное сотрудничество с дружественными странами, в том числе с Республикой Корея", - сообщили в министерстве обороны.

Син Вон Сик и Томас-Гринфилд обсудили проблему прав человека в КНДР, сотрудничество между Вашингтоном, Сеулом и Токио в ООН, а также рост "ракетно-ядерной угрозы" со стороны Пхеньяна, нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Американский постпред пробудет в Республике Корея до 17 апреля, после чего направится в Японию.

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Версия на английском языке US, S. Korean reps mull alternatives to UN panel on sanctions against DPRK

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