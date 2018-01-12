Повышение платы за проезд спровоцировало беспорядки в Сан-Паулу

Баку. 12января. REPORT.AZ/ Демонстрация против повышения платы за проезд в общественном транспорте в бразильском Сан-Паулу переросла в беспорядки.

Как передает Report, кадры стычек между протестующими и силовиками продемонстрировал местный телеканал Globo.

После того, как недовольные попытались заблокировать одну из станций метро, правоохранители применили светошумовые гранаты. Пострадал как минимум один силовик.

С 7 января стоимость одной поездки в общественном транспорте в городе повысилась с 3,8 реала до 4 реалов (с $1,18 до $1,24), указывает ТАСС.