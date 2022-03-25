Посол в Риме подал в суд на La Stampa за статью о возможности убить Путина

Посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной на сайте газеты La Stampa под заголовком "Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход", а также против главного редактора этого

Посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной на сайте газеты La Stampa под заголовком "Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу утром Разов прибыл в прокуратуру Рима для подачи иска, после чего обратился к журналистам с кратким заявлением по поводу "статьи, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России".

"Как известно, в Уголовном кодексе Итальянской республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления. Я как находящийся на территории Италии гражданин России только что подал иск в римскую прокуратуру с просьбой объективно и беспристрастно разобраться в этом деле. Надеюсь на справедливость итальянской судебной системы", - сообщил посол. В случае доказательства вины итальянское законодательство предусматривает за данное преступление наказание до пяти лет лишения свободы.

В своей статье Кирико утверждал, что к президенту России можно относиться только "как к нацистам, назначив встречу в зале трибунала, созданного для второго Нюрнберга". "План номер один Байдена, НАТО, а также европейцев единственный: чтобы кто-то в Москве убил Путина, освободив нас от этого бремени", - написал он.