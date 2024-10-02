Посол Израиля на Кипре опроверг информацию о своем киднеппинге: Никакого похищения не было

Никакого похищения посла Израиля в Республике Кипр не было, это все фейковые новости.
Как сообщает Report, об этом заявил сам посол Орен Анолик в видеообращении на своем аккаунте в X.
"Я слышал, что обо мне ходят недостоверные слухи. Позвольте заверить вас, что со мной все в порядке. Кажется, кто-то придумал очень креативный способ заставить весь мир звонить мне, писать смс и поздравлять с Еврейским новым годом!", - заявил посол.
Ранее агентство Reuters сообщило о том, что посол Израиля в Республике Кипр и двое его спутников были похищены на побережье и увезены в неизвестном направлении. "Связь с ними была потеряна в течение нескольких часов. Служба безопасности Кипра подтвердила факт похищения", - отмечалось в сообщении.
I am hearing that some fake news about me circulating. Let me assure you I am fine. It seems that someone came up with a very creative way to make the whole world call me and text me and wish me a happy new Jewish year! pic.twitter.com/pPcVSOs3XS