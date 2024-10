Посол Израиля на Кипре опроверг информацию о своем киднеппинге: Никакого похищения не было

Никакого похищения посла Израиля в Республике Кипр не было, это все фейковые новости.

Как сообщает Report, об этом заявил сам посол Орен Анолик в видеообращении на своем аккаунте в X.

"Я слышал, что обо мне ходят недостоверные слухи. Позвольте заверить вас, что со мной все в порядке. Кажется, кто-то придумал очень креативный способ заставить весь мир звонить мне, писать смс и поздравлять с Еврейским новым годом!", - заявил посол.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что посол Израиля в Республике Кипр и двое его спутников были похищены на побережье и увезены в неизвестном направлении. "Связь с ними была потеряна в течение нескольких часов. Служба безопасности Кипра подтвердила факт похищения", - отмечалось в сообщении.