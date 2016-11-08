Последние опросы в США: Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Согласно результатам опросов ведущих американских СМИ и центров соцопроса, кандидат в президенты от Демократической партии, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон на 3-5% опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Report со ссылкой на СМИ, предлагает результаты опросов:

"NBC/Wall St. Journal" - Х.Клинтон 44%, Д.Трамп 40%, "Morning Consult" - Х.Клинтон 45%, Д.Трамп 42%, "FiveThirtyEight" - Х.Клинтон 48%, Д.Трамп 46%, "Fox News" - Х.Клинтон 45%, Д.Трамп 43%, "USA Today" - Х.Клинтон 45%, Д.Трамп 43%, "Rasmussen" - Х.Клинтон 44%, Д.Трамп 44%, "McClatchy/Marist" - Х.Клинтон 46%, Д.Трамп 44%, "Ipsos/Reuters" - Х.Клинтон 44%, Д.Трамп 40%, "Lucid/The Times-Picayune" - Х.Клинтон 44%, Д.Трамп 39%, "YouGov/Economist" - Х.Клинтон 46%, Д.Трамп 43%, "New York Times/CBS News" - Х.Клинтон 47%, Д.Трамп 44%, "Pew" - Х.Клинтон 46%, Д.Трамп 40%, "CNN" - Х.Клинтон 49%, Д.Трамп 44%.

По информации, 80% участников расположенных в Америке и США принимающих ставки сайтов выбрали вариант победы Х.Клинтон.

Напомним, что сегодня выбирают 45-го президента США.