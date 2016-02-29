Порошенко возложил ответственность за перезагрузку кабмина на парламентскую коалицию

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перезагрузка правительства на данный момент является ответственностью парламента и парламентской коалиции, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам Порошенко коалиция должна определиться относительно кандидатуры членов кабмина и руководителя правительства, и относительно программы и порядка реформ, которые должны быть проведены, и в отношении позиций фракций, которые будут входить в состав этой коалиции.

"Единственное, что я хочу подчеркнуть, — ни в коем случае я не могу допустить и не допущу досрочных парламентских выборов на этом этапе", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в администрации Порошенко разработали несколько вариантов сценария дальнейшей судьбы премьер-министра Украины Арсения Яценюка.