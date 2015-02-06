Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал "закон о мобилизации", предполагающий внесение изменений в прохождение военной службы.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Согласно документу, принятому Радой 15 января, призывной возраст повышается до 27 лет, а количество оснований для получения отсрочки от прохождения срочной службы уменьшается.

Как говорится в заявлении пресс-службы, закон направлен на урегулирование призыва, введение уголовной ответственности за уклонение от воинской службы и "расширение перечня категорий граждан, которые могут быть приняты на воинскую службу по контракту в особый период".

Четвертая волна частичной мобилизации стартовала на Украине 20 января. Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала частичной мобилизации украинским военнообязанным вручено 73 тыс. повесток.