Порошенко назвал число жертв конфликта на востоке Украины

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при защите украинского государства на востоке погибли 1432 солдата, убиты свыше 5600 мирных граждан.

"Украинские войска, солдаты защищают свое Отечество, пали в бою 1432 солдата. Более 5600 мирных жителей были убиты, и количество убитых мирных граждан все время увеличивается", - сказал он на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

Он заверил, что Украина считает выполнение Минских договоренностей единственным путем урегулирования ситуации на востоке страны.

"Я уверен, что только Минский меморандум и Минский протокол могут стать путем урегулирования ситуации в Украине. Мы ни одного раза не нарушили минский меморандум и не перешли в наступление", - заявил он.