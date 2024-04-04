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Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма

Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма Польские фермеры решили изменить тактику акций протеста, отказываясь от массовых блокад автомобильных дорог и блокируя дома депутатов Сейма (нижней палаты).
Другие страны
4 апреля 2024 г. 11:09
Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма

Польские фермеры решили изменить тактику акций протеста, отказываясь от массовых блокад автомобильных дорог и блокируя дома депутатов Сейма (нижней палаты).

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на лидеров фермерского движения.

Они угрожают 4 апреля заблокировать офисы и дома депутатов Сейма по всей Польше.

Кроме того, фермеры пригрозили завалить навозом площадь перед офисом тех депутатов, которые выступали за реализацию программы "зеленый курс", продвигаемой Евросоюзом.

Главной причиной недовольства они называют отсутствие реакции правительства на их требования.

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