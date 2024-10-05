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Польша начнет строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Польша начнет строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью Польша в текущем году начнет строительство фортификационных сооружений на своей восточной границе.
Другие страны
5 октября 2024 г. 10:21
Польша начнет строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Польша в текущем году начнет строительство фортификационных сооружений на своей восточной границе.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.

По словам замминистра, окончание проекта, получившего название "Восточный щит", планируется в 2028 году.

В ходе его реализации на границе будут созданы "элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров".

В программу входит подготовка к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.

"Восточный щит" обойдется примерно в 2,6 млрд долларов.

Ранее Польша возвела на границе с Беларусью забор длиной более 185 километров и высотой в 5 метров. Он оснащен камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Строительство обошлось в 400 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Belarusla sərhəddə istehkam qurğuları inşa edəcək

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